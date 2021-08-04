«Кричал от боли, рядом лежали гвозди»: под Новосибирском восьмиклассник подстрелил себя, испытывая самодельное оружие

Школьника доставили в больницу, где прооперировали. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

14-летний школьник из небольшого села в Черепановском районе Новосибирской области чуть не погиб, испытывая самодельный «Пугач». Все произошло утром возле частного дома, где проживает подросток. Взрослые говорят, что хлопотали по хозяйству, а потом услышали крик сына на весь двор.

- Родители нашли ребенка возле дома. Он кричал от боли, рядом лежали гвозди, спички и какая-то ржавая железяка, которую кто-то приспособил под оружие, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Школьника доставили в местную больницу, оказалось, он случайно подстрелил себе стопу. Теперь сотрудникам МВД придется выяснить, откуда у школьника самодельное оружие, которое запрещено законом. Возможно, мальчик его где-то нашел и решил испытать.