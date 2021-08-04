«Решил снести сарай»: дачник откопал мины на участке под Новосибирском

Мины были учебными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Бердска решил снести сарай на даче и нашел схрон с минами. На место прибыли сотрудники "Росгвардии" для разминирования.

— Специалисты выяснили, что найденные мины являются учебными муляжами и не представляют опасности для окружающих, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области.

Найденные мины передали сотрудникам полиции, чтобы выяснить происхождение и год выпуска муляжей. Проводится проверка.

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