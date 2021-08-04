«Решил снести сарай»: дачник откопал мины на участке под Новосибирском

Мины были учебными
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Бердска решил снести сарай на даче и нашел схрон с минами. На место прибыли сотрудники "Росгвардии" для разминирования.
— Специалисты выяснили, что найденные мины являются учебными муляжами и не представляют опасности для окружающих, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области.
Найденные мины передали сотрудникам полиции, чтобы выяснить происхождение и год выпуска муляжей. Проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер