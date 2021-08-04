В Новосибирске спасатели эвакуировали мужчину и женщину с тонущей лодки

Надувная лодка спускала, ее уносило течением. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФО.

Прогулка на лодке под Бугринским мостом закончилась спасательной операцией. Инцидент случился вечером 3 августа около 19:28.

— 39-летний мужчина и 43-летняя женщина попросили помощи. Надувная лодка пропускала воздух, ее уносило течением. Спасатели отплыли на помощь и обнаружили лодку с людьми, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» «Вконтакте».

Пассажиров судна доставили на берег, они не пострадали. Сотрудники МАСС убедили их следить за безопасностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.