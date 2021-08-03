Новосибирское кафе незаконно увеличило свою площадь в три раза и теперь судится с мэрией

Раньше площадь кафе составляла 679 квадратных метров, потом увеличилась до 1 862 квадратных метров. Фото: "Новая Сибирь"

Областной арбитражный суд признал незаконным право собственности новосибирского концерна на земельный участок в 20 соток около Димитровского моста. Раньше участок, где сейчас находится кафе, относился к землям с неразграниченной государственной собственностью. Какое-то время концерн арендовал его, а в 2016 году выкупил. Однако, по документам, все эти годы кафе занимало там всего 6,8 соток. Но когда пришло время регистрироваться в Росреестре, выяснилось, что его площадь увеличилась почти в три раза.

Мэрия, в свою очередь, сообщила, что концерн не обращался в муниципалитет с заявлением об увеличении площади земельного участка, и подала иск.

— Представитель концерна в суде парировал тем, что речь идет об ошибке кадастрового инженера. Однако сути вопроса это все равно не меняло: в договорах аренды и купли продажи его площадь составляла 679 квадратных метров, а в Государственном реестре недвижимости — уже 1 862 квадратных метра, — сообщает издание «Новая Сибирь».

В процесс привлекли кадастрового инженера. Он объяснил изменение площади тем, что на момент формирования земельного участка забор, ограждающий земельный участок, находился в стадии строительства и что забор не был полностью сформирован как объект. Но суд все же встал на сторону мэрии.

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