В Новосибирске полицейский покончил с собой перед собственной свадьбой

В полиции мужчина служил с ноября 2016 года. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ночью во вторник, 3 августа, в Горском микрорайоне покончил с собой 29-летний старший лейтенант полиции. Известно, что в полиции он служил с ноября 2016 года, а старшим оперуполномоченным стал в апреле 2021 года.

- Накануне, 2 августа, полицейский пришел на службу к 9.00, рабочий день у него должен был закончиться в 18.00. Известно, что перед тем, как совершить самоубийство, он обманул сослуживца, что идет на обычный развод личного состава, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Но через 50 минут не вернулся на место.

В 23.00 он позвонил своей невесте, с которой они должны были пожениться в сентябре.

- Девушка уверяет, что никаких ссор между ними не было. Он спросил, где невеста находится, и сказал: «Прости, прощай», - продолжает источник.

В 00.15 между домами 39 и 40 по ул. микрорайон Горский его обнаружили уже мертвым.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

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