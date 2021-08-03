В Новосибирске ищут пропавшего подростка на белом велосипеде

Парень выехал из дома на белом велосипеде. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Новосибирске полиция и волонтеры ищут 17-летнего Олега Стромило: 25 июля он ушел из дома вместе с матерью и больше не вернулся домой.

– В день пропажи вышел из дома вместе с матерью: она направилась на работу, а он на прогулку на велосипеде. Через три часа родные попытались связаться с ним, но телефон оказался недоступен. У юноши есть проблемы со здоровьем это еще больше заставляет родных волноваться за него. По словам близких, отсутствие контроля над заболеванием плохо для него самого, – сообщила КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего подростка: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

В день исчезновения на подростке была зеленая футболка с эмблемой на спине, синие штаны и синие кеды, а также с собой у него был коричневый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 82-летний пенсионер покончил с собой на детской площадке

Трагедия произошла 1 августа (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.