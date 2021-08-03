«Вытолкнул малыша на матрас, а сам утонул»: стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика под Новосибирском — он спасал ребенка

Дети решили поплавать на озере на матрасе, но в итоге это закончилось трагедией. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тогучинском районе Новосибирской области спасатели достали из озера тело 12-летнего мальчика. Ребенок утонул 1 августа в водоеме, который находится недалеко от деревни Аплаксино. Изначально сообщалось, что мальчик погиб на глазах у своего отца. Но это оказалось не так:

— Возле озера отдыхали две семьи. Мальчик, действительно, был с папой. Но когда отцы семейства отлучились буквально на 10 минут, произошла трагедия. С детьми в тот момент была женщина, она на берегу сидела с полуторогодовалым ребенком, а ее 8-летний сын и этот 12-летний мальчик пошли купаться на матрасе. Оба плавать не умели, — рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи, потерявшей ребенка.

По словам 8-летнего мальчика, он в какой-то момент упал с матраса, начал тонуть. И тут ему на помощь пришел старший друг.

— Старший мальчик начал его спасать, он вытолкнул малыша на матрас, а сам ушел ко дну. Говорят, это заметил рыбак, поплыл к детям, но не успел, — добавила наша собеседница. — Для всех произошедшее — шок. Отец воспитывал ребенка один, у него сейчас такое горе...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.