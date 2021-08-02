Арестованный новосибирец сбежал от полицейского в коридоре суда

Новосибирец сбежал из суда, после того, как его арестовали на 10 суток за вождение в пьяном виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец сбежал из суда, после того, как его арестовали на 10 суток за вождение в пьяном виде. Инцидент произошел 30 июля, в Заельцовском районе города.

— Против 26-летнего парня было возбуждено административное дело за вождение в нетрезвом виде. В тот день он прибыл на суд в сопровождении двух полицейских. Пока шло заседание, одного из них оперативно вызвали на другое дело. Когда же судья вынес решение об административном аресте, другой сопровождающий сибиряка полицейский зашел в кабинет судьи, чтобы забрать постановление. Этим и решил воспользоваться оставшийся без присмотра парень, и сбежал из суда, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Однако, в итоге, затея с побегом у сибиряка не удалась. Вечером того же дня его задержали в собственной квартире.

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