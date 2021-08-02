В Новосибирске около СТО вспыхнула «Волга»: на месте работали пожарные

В Калининском районе Новосибирска загорелась «Волга». Фото: Кадр из видео

В Калининском районе Новосибирска загорелась «Волга». Инцидент произошел вечером 2 августа: о случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

— На улице Кочубея, 7, на пустыре возле СТО вспыхнул брошенный седан ГАЗ-3110 «Волга». То, что осталось от автомобиля — полностью выгорело, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что пламя действительно полностью уничтожило автомобиль, а в небо поднялся высокий столб черного дыма. К счастью, на место оперативно прибыли пожарные. Огонь удалось быстро потушить и не дать ему перекинуться на соседние строения.

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