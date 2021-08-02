В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за пожароопасности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за пожароопасности. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 3 августа по 6 августа 2021 года в Новосибирской области в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4 класса, в городе Новосибирске (станция Огурцово) чрезвычайная пожароопасность 5 класса горимости, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сибиряков просят соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить открытый огонь на природе, не жечь мусор и траву. При возникновении ЧС — обращаться по телефонам 051, 218-68-88, 227-44-44.

По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 3 по 6 августа в Новосибирской области температура воздуха будет подниматься в среднем до +23…+25 градусов тепла. В целом погода обещает быть пасмурной, в отдельных районах возможны дожди и грозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.