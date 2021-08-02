Под Новосибирском педофил изнасиловал девочку-подростка у школы

Полицейские ищут мужчину, изнасиловавшего девочку под Новосибирском. Фото: Виктор Гусейнов

В городе Болотное Новосибирской области на пустыре у школы изнасиловали 17-летнюю девочку. На нее напал неизвестный мужчина. Сейчас его разыскивают. Инцидент произошел рано утром 29 июля.

— В тот же день мама девочки обратилась с заявлением в полицию. Проводится расследование, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

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