В Новосибирске голый мужчина прошелся по центру города

Мужчина никак даже не пытался прикрыться. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54 Black»

В Новосибирске по площади Калинина прохожие увидели голого мужчину: его снимки появились в группе «АСТ-54 Black». На кадрах видно, как сибиряк стоит на остановке с невозмутимым лицом.

— Это что за ужас такой, дожили, называется! — возмущаются комментаторы..

— Так полицию надо было вызвать и все!

— Лучше бы спросили, что у него случилось, почему он в таком виде на улице ходит? Может, болен человек или еще чего.

К слову, некоторые из комментаторов узнали в обнаженном мужчин того, кто также недавно в таком виде прошелся по Красному проспекту.

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