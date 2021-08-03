В Новосибирске голый мужчина прошелся по центру города

Мужчина никак даже не пытался прикрыться. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54 Black»
В Новосибирске по площади Калинина прохожие увидели голого мужчину: его снимки появились в группе «АСТ-54 Black». На кадрах видно, как сибиряк стоит на остановке с невозмутимым лицом.
— Это что за ужас такой, дожили, называется! — возмущаются комментаторы..
— Так полицию надо было вызвать и все!
— Лучше бы спросили, что у него случилось, почему он в таком виде на улице ходит? Может, болен человек или еще чего.
К слову, некоторые из комментаторов узнали в обнаженном мужчин того, кто также недавно в таком виде прошелся по Красному проспекту.
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