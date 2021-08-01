Служебная овчарка выследила сибиряка, укравшего у соседки продукты

Служебная собака Раза выследила преступника и получила килограмм сосисок. Фото: ГУ МВД по НСО

Служебная собака по кличке Раза выследила мужчину, укравшего из дома 47-летней женщины продукты, бытовую химию и электронику. Это произошло 30 июля в Барабинске.

— Собака показала, в каком направлении ушел преступник. Оказалось, что 46-летний мужчина прятался в своем доме. Все, что он взял у сибирячки, было при нем. Сибиряк во всем сознался, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». А овчарку Разу наградили ее любимым лакомством — сосисками.

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