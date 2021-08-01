В Новосибирске от коронавируса умерла 80-летняя женщина

В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 8 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 1 августа, стало известно о том, что от коронавируса за последние сутки скончались восемь пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 56 лет, 66 лет и женщины в возрасте 58 лет, 70 лет, 71 года, 74 лет, 74 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 348 человек, — уточнили в оперштабе.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировано 353 человека, среди них 47 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки инфекцию выявили еще у 199 человек, выздоровели 36 пациентов.

За время пандемии в Новосибирской области коронавирусом переболели 52919 человек, в том числе 3858 детей, выздоровел 44771 пациент.

В регионе до конца сентября действует режим повышенной готовности. В общественных местах нужно быть в защитной маске и соблюдать дистанцию в полтора метра, отменены все массовые мероприятия.

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