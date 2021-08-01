«Характер гаденький»: в Новосибирске волонтеры ищут дом породистой кошке, брошенной на даче

Волонтеры ищут дом породистой кошке с характером. Фото: Алена Ищенко

В новосибирский приют для животных попала породистая кошка. Сфинкса нашли на дачах. Она бродила там несколько дней. Сейчас животному ищут дом. Об этом рассказала зооволонтер Алена Ищенко.

— Характер гаденький, по этому ищем дом без других животных. Готова будет переехать к людям не младше 25 лет, в собственное жилье, — сообщила сибирячка.

Перед тем, как отдать кошку новым хозяевам, ее простерилизуют.

Если вы хотите приютить у себя сфинкса с характером звоните о телефону: 8-953-861-28-82, Алена.

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