Новосибирский коллекционер купил посмертную маску Владимира Ленина

Маску Ленина сибиряк приобрел в Тюмени. Фото: vk.com/museum_history

Новосибирский коллекционер Станислав Чупин приобрел посмертную маску Владимира Ильича Ленина, которая хранилась в Музее истории развития города Тюмени.

- Маска является подлинной, ее в 1924 году снял скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров. А нашему музею ее передал в дар друг сына Сергея Меркулова, - пояснил КП-Новосибирск Гай Першинг, руководитель Музея истории развития города Тюмени. - С маской мы решили расстаться потому, что здание, где находился наш музей, принадлежит муниципалитету, и нас сейчас оттуда выселяют. Нужны средства на переезд.

В музее сумму, которую заплатил коллекционер за маску, не называют.

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