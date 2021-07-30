В Новосибирске четыре подростка воровали вещи отдыхающих из туристических палаток

Полицейские поймали подростков, воровавших вещи туристов на пляже Обского моря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские поймали четырех подростков 14 и 16 лет, воровавших вещи из туристических палаток в Советском районе Новосибирска. С начала июля в отдел поступило 6 заявлений от пострадавших. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Во время отдыха на пляжах в прибрежной части микрорайона ОбьГЭС из палаток исчезли сотовые телефоны, обувь, рюкзаки, банковские карты, кальяны и другие личные вещи, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Подростки сначала наблюдали за палатками, а потом выбирали удобный момент и залазили в них.

У мальчиков нашли часть украденных вещей. В отношении них возбуждено уголовное дело «Кража». Они находятся под подпиской о невыезде.

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