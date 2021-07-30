В Новосибирске эвакуировали посетителей торговых центров из-за сообщения о минировании

В новосибирские торговые центры пришло сообщение о минировании.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В пятницу, 30 июля, из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров Новосибирска. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
— Сейчас спецслужбы проверяют здания. Они ищут взрывные устройства, о которых говорилось в сообщении, — говорится в сообщении антитеррористической комиссии бластного правительства.
Сейчас правоохранительные органы ищут отправителя сообщений. Новосибирце призвали не паниковать и сохранять спокойствие.
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