Новосибирец сорвал с шеи прохожего цепочку с крестиком за 50 тысяч рублей

Полицейские поймали мужчину, сорвавшего с шеи прохожего цепочку и крестик. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Заельцовском районе прохожий сорвал с шеи прохожего цепочку с крестиком за 50 тысяч рублей. Инцидент произошел еще 16 июня у дома по улице Залесского. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Полицейские задержали подозреваемого. Ему 41 год. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Цепочку и крести он сдал в ломбард, — уточнили в ведомстве.

На сибиряка завели уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас полицейские ищут золото, украденное у прохожего.

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