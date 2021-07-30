Погода в Новосибирске 30 июля 2021 года: будет облачно и ветрено

Погода в Новосибирске 30 июля 2021 года обещает быть облачной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 30 июля 2021 года обещает быть облачной. Однако осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

— В пятницу, 30 июля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет достигать +13…+15 градусов, днем поднимется до +23…+25. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс.Погоды, однако они все же обещают сибирякам утром дождь. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 746-749 миллиметров ртутного столба.

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