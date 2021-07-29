Замначальника сибирского Ростехнадзора пойдет под суд за купленный диплом

Замначальника Сибирского управления Ростехнадзора пойдет под суд за поддельный диплом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замначальника Сибирского управления Ростехнадзора пойдет под суд за поддельный диплом. Его обвиняют в незаконном приобретении официального документа по статье 324 УК РФ.

— По версии дознавателей полиции, в августе 2019 года обвиняемый, чтобы устроиться на работу в Ростехнадзор на должность заместителя начальника отдела по надзору за объектами нефтегазовой промышленности, незаконно приобрел диплом в Центре повышения квалификации ФГБУ Институт горного дела СО РАН, — сообщает областная прокуратура.

Фактически, в этом институте сибиряк никогда не учился, однако купленный диплом о профессиональной переподготовке по программе «Основы нефтегазопромыслового дела» все-таки помог ему устроиться на работу. Сейчас его уголовное дело направлено в суд. За такие махинации ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.

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