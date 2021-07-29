Вице-мэр Анна Терешкова объяснила, почему в Новосибирске нельзя полностью вырубить тополя

Обычно цветение тополя заканчивается в конце июня. Фото: Архив «КП»

Тополиный пух - одна из проблем, с которой новосибирцам пришлось столкнуться летом. О том, почему городу все-таки нельзя избавляться от тополей, рассказала вице-мэр города Новосибирск Анна Терешкова в эфире радио «Комсомольская правда».

— То, что сейчас в Новосибирске очень много тополей и много пуха, — это факт. Когда-то тополя высаживались по той причине, что необходимо было в срочном порядке озеленять город. Однако мы должны понимать, что, во-первых, не все тополя с пухом - у пирамидальных тополей его нет, и такие тополя тоже высажены в Новосибирске. Да и вообще эти деревья сами по себе очень хорошо освежают и тонизируют воздух. По сравнению с другими деревьями, они вносят большой экологический вклад, — рассказала вице-мэр.

Анна Терешкова отметила, что по этой причине от тополя полностью избавиться не получится.

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