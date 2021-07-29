В Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину на улице Бориса Богаткова

Мужчину пытались откачать в машине скорой помощи. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске в Дзержинском районе иномарка насмерть сбила мужчину: ДТП произошло 28 июля около 23:50. Водитель двигался по улице Бориса Богаткова в сторону Гусинобродского шоссе и у дома №47 сбил его.

— В момент аварии 37-летний водитель автомобиля «Тайота Карина» был трезвым. Погибший 60-летний мужчина пересекал проезжую часть не в зоне пешеходного перехода. После столкновения он получил получил тяжелые травмы, — рассказали КП-Новосибирске в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Приехавшие на место ДТП врачи спасти его не смогли: сибиряк умер в машине «Скорой помощи». Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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