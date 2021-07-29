В Новосибирске на девушку возле детского сада напал насильник

Девушка, к счастью, не пострадала. Фото: личный архив.

ЧП произошло около часа ночи на дороге между детским садом и домом №27 на улице Высоцкого. Именно по ней 26-летняя Анна* возвращалась домой.

- Я на МЖК живу достаточно давно, и никогда не было ничего подобного - район некриминальный. Я остановилась, писала сообщение. И тут подходит какой-то парень восточной внешности, на вид 25-27 лет и начинает требовать секса от меня. Я в шоке была, спрашиваю: «Чего? Ты совсем больной?». А он только еще ближе подошел,- рассказала КП-Новосибирск Анна.

Сибирячка испугалась не на шутку:

- Я ему пригрозила, что сейчас мужу позвоню и он шею этому гаду свернёт. А он в ответ - мол, давай. Я смогла вырваться, побежала от него и начала мужу звонить. Тот испугался, пошёл в сторону птицефабрики, - вспоминает Анна.

После звонка Анны ее муж сразу же выбежал к ней из дома, а сама сибирячка позвонила в полицию. Но заводить уголовное дело и искать нападавшего не стали: девушке объяснили, что раз она не пострадала, то нет оснований для этого.

*Имя героини публикации изменено.

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