В Новосибирске на девушку возле детского сада напал насильник

Девушка, к счастью, не пострадала. Фото: личный архив.
ЧП произошло около часа ночи на дороге между детским садом и домом №27 на улице Высоцкого. Именно по ней 26-летняя Анна* возвращалась домой.
- Я на МЖК живу достаточно давно, и никогда не было ничего подобного - район некриминальный. Я остановилась, писала сообщение. И тут подходит какой-то парень восточной внешности, на вид 25-27 лет и начинает требовать секса от меня. Я в шоке была, спрашиваю: «Чего? Ты совсем больной?». А он только еще ближе подошел,- рассказала КП-Новосибирск Анна.
Сибирячка испугалась не на шутку:
- Я ему пригрозила, что сейчас мужу позвоню и он шею этому гаду свернёт. А он в ответ - мол, давай. Я смогла вырваться, побежала от него и начала мужу звонить. Тот испугался, пошёл в сторону птицефабрики, - вспоминает Анна.
После звонка Анны ее муж сразу же выбежал к ней из дома, а сама сибирячка позвонила в полицию. Но заводить уголовное дело и искать нападавшего не стали: девушке объяснили, что раз она не пострадала, то нет оснований для этого.
*Имя героини публикации изменено.
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