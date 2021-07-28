В Новосибирске пойдут под суд двое подростков, избившие и ограбившие мужчину

В Новосибирске двое 16-летних подростков избили и ограбили мужчину на улице.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске двое 16-летних подростков избили и ограбили мужчину на улице. Против них возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).
— Следствием установлено, что ночью 2 апреля этого года подростки были у дома № 62 по улице Красный проспект в Центральном районе. Мимо них проходил 29-летний потерпевший, после чего обвиняемые проследовали за ним, несколько раз ударили его по голове, похитили мобильный телефон стоимостью более 14 тысяч рублей и скрылись с места преступления, — сообщили в областном Следственном комитете.
Следователи опросили свидетелей произошедшего, просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения, провели судебные экспертизы. Позже удалось установить местонахождение похищенного мобильника и вернуть его владельцу.
Свою вину в содеянном подростки признали частично. Сейчас их уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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