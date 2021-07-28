Новосибирец угнал автомобиль со спящей семьей и попал в ДТП

Пассажиры угнанной машины получили разные травмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В законную силу вступил приговор Первомайского районного суда новосибирцу, угнавшего машину вместе со спящей в ней семьей. Мужчина был пьян и попал в аварию. Это произошло 7 мая 2019 года. Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

— Днем выпивший мужчина проходил мимо дома №10 по улице Героев Революции. Он увидел машину «Субару Форестер», в которой ключи находились в замке зажигания. Он сел в автомобиль и поехал. ПРи этом его не смутило, что рядом на пассажирском сидении спал мужчина, а на заднем — женщина с ребенком. В итоге на улице Нахимова он не справился с управлением и врезался в «ГАЗ». Мужчина сам не смог выбраться, так как его зажало в покореженной машине. Пассажиры получили различные травмы, — рассказали в прокуратуре.

В итоге суд приговорил мужчину, угнавшего машину, к двум с половиной годам лишения свободы.

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