Новосибирец угнал автомобиль со спящей семьей и попал в ДТП

Пассажиры угнанной машины получили разные травмы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В законную силу вступил приговор Первомайского районного суда новосибирцу, угнавшего машину вместе со спящей в ней семьей. Мужчина был пьян и попал в аварию. Это произошло 7 мая 2019 года. Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
— Днем выпивший мужчина проходил мимо дома №10 по улице Героев Революции. Он увидел машину «Субару Форестер», в которой ключи находились в замке зажигания. Он сел в автомобиль и поехал. ПРи этом его не смутило, что рядом на пассажирском сидении спал мужчина, а на заднем — женщина с ребенком. В итоге на улице Нахимова он не справился с управлением и врезался в «ГАЗ». Мужчина сам не смог выбраться, так как его зажало в покореженной машине. Пассажиры получили различные травмы, — рассказали в прокуратуре.
В итоге суд приговорил мужчину, угнавшего машину, к двум с половиной годам лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер