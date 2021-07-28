Погода в Новосибирске на 28 июля 2021 года: будет теплый день без дождя

В Новосибирск вернется тепло. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 28 июля 2021 года будет теплой. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать до 8 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +15, +17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов, а по области местами до +26 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекс. Погоды», день будет прохладным. Утром температура воздуха составит +12 градусов, днем прогреется до +21 градуса, а к вечеру столбик термометра снова опустится до +13 градусов.

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