Погода в Новосибирске на 28 июля 2021 года: будет теплый день без дождя

В Новосибирск вернется тепло.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 28 июля 2021 года будет теплой. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В первой половине дня осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать до 8 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +15, +17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов, а по области местами до +26 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным «Яндекс. Погоды», день будет прохладным. Утром температура воздуха составит +12 градусов, днем прогреется до +21 градуса, а к вечеру столбик термометра снова опустится до +13 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер