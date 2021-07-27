В Новосибирской области 13-летний подросток оказался в реанимации после купания с друзьями.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирской области 13-летний подросток оказался в реанимации после купания с друзьями. ЧП произошло еще 22 июля: на «диком» водоеме в Мошково на мальчика с необорудованной самодельной вышки прыгнул сверстник. Ребенка доставили в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
— У мальчика серьезные повреждения внутренних органов. Сейчас его уже прооперировали, он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, — пояснил КП-Новосибирск главный врач больницы Ростислав Заблоцкий. — Пока мальчик в тяжелом состоянии, но прогнозы неплохие. Возможно, через некоторое время можно будет рассмотреть вопрос о переводе ребенка в палату.
Произошедшим уже заинтересовалась также полиция, по данному факту уже проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер