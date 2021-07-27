В Новосибирской области 13-летний подросток оказался в реанимации после купания с друзьями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области 13-летний подросток оказался в реанимации после купания с друзьями. ЧП произошло еще 22 июля: на «диком» водоеме в Мошково на мальчика с необорудованной самодельной вышки прыгнул сверстник. Ребенка доставили в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

— У мальчика серьезные повреждения внутренних органов. Сейчас его уже прооперировали, он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, — пояснил КП-Новосибирск главный врач больницы Ростислав Заблоцкий. — Пока мальчик в тяжелом состоянии, но прогнозы неплохие. Возможно, через некоторое время можно будет рассмотреть вопрос о переводе ребенка в палату.

Произошедшим уже заинтересовалась также полиция, по данному факту уже проводится проверка.

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