В интернате под Новосибирском одна пациентка до смерти забила другую камнем по голове

Сейчас в произошедшем продолжают разбираться правоохранители. Фото: Влад КОМЯКОВ

В интернате в Мошковском районе Новосибирской области произошла трагедия: местный медперсонал во время обхода обнаружил там погибшей 45-летнюю женщину — одну из пациенток. ЧП произошло в ночь на 25 июля, на место выехала полиция.

— На месте была задержана еще одна пациентка — 63-летняя женщина. Выяснилось, что она несколько раз ударила потерпевшую по голове камнем, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — В содеянном женщина призналась.

Известно, что ранее она уже была судима за убийство. Сейчас в произошедшем продолжают разбираться правоохранители, проводится расследование. Женщину поместили в специализированную больницу.

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