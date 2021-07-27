«Лежал на дне в 30 метрах от берега»: водолазы достали тело утонувшего в Обском море 11-летнего мальчика

В Обском море утонул 11-летний мальчик. Фото: СКР по НСО

Водолазы достали из Обского моря тело 11-летнего мальчика. Ребенок утонул 26 июля. На пляж он пришел вместе с друзьями. Они не заметили, как он утонул. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник ГО И ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

— Мальчик пришел на пляж отдыхать с друзьями, когда родители были на работе. Они прыгали с волнореза. В том месте стоят таблички, на которых сказано, что это делать запрещено. В какой-то момент поднялся сильный ветер и волны, — рассказал КП-Новосибирск начальник ГО И ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Как сообщает МАСС, очевидцы увидели, что на воде человеку понадобилась помощь. Сообщение поступило в 16.50. Но отдыхающие не сразу поняли, что тонет ребенок, сначала была версия, якобы помощь нужна мужчине.

Тело мальчика нашли на дне Обского моря в 30 метрах от берега.

В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются следователи.

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