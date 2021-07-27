В Новосибирске от коронавируса за прошедшие сутки умерли еще 10 человек

В Новосибирской области на утро 27 июля выявили еще 200 случаев коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области на утро 27 июля выявили еще 200 случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 51 908 случаев заболевания, в том числе у 3 761 ребенка. При этом с выздоровлением был выписан уже 44 271 пациент.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 69 лет, 83 года и женщины в возрасте 62 года, 63 года, 72 года, 78 лет, 80 лет, 83 года, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 297 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 447 пациентов, в том числе 58 детей. В реанимации находятся 385 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 54 пациента.

Напомним, в Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Запрещены массовые мероприятия, а маски необходимо носить во всех общественных местах, включая транспорт. Уже действующие в регионе ограничения будут продлены с 1 сентября, однако, как отмечал губернатор, вводить новые запреты не планируется.

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