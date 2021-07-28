Индивидуальная программа реабилитации для инвалидов теперь в электронном виде

Фото предоставлено Главным бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области обращает внимание граждан, что с 1 января 2021 года действуют изменения в части разработки и выдачи индивидуальной программы реабилитации, которая формируется только в форме электронного документа (Приказ Минтруда России от 29.05.2020 № 281н). Выписки из индивидуальной программы формируются в автоматическом режиме и направляются в соответствующие органы исполнения, на которые возложено проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр инвалидов». Вместе с тем индивидуальная программа реабилитации, сформированная в форме электронного документа, по желанию инвалида может быть предоставлена ему на бумажном носителе. Переход от бумажного документооборота к электронному ускоряет отдельным категориям лиц сроки начала предоставления социальных услуг и выполнения мероприятий по реабилитации или абилитации.

С 1 января 2022 года согласно приказу Минтруда России от 17.11.2020 № 789н) выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, будет составляться исключительно в форме электронного документа. Данная выписка направляется в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение инвалида. Справка об инвалидности по-прежнему будет формироваться в бумажном виде и выдаваться инвалиду на руки либо направляться заказным почтовым отправлением.

Для удобства граждан был запущен сервис на сайте gosuslugi.ru, который позволяет дистанционно, в онлайн-режиме, подать заявление в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области со следующими целями: получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, копии акта медико-социальной экспертизы и протокола ее проведения, а также дубликата справки об инвалидности; изменение причины инвалидности; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; обжалование решения медико-социальной экспертизы; определение причины смерти инвалида; самостоятельное обращение в бюро медико-социальной экспертизы при отказе медицинской организации или органа социальной защиты в направлении на медико-социальную экспертизу.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области в настоящее время работает в заочном порядке. По всем возникающим вопросам, связанным с медико-социальной экспертизой, вы можете обратиться на горячую линию по телефону +7 (383) 319-87-68 или оставить обращение на сайте: 54.gbmse.ru.