Под Новосибирском мужчина, спасенный из горящего дома, умер по дороге в больницу

Под Новосибирском погиб мужчина, которого вынесли из горящей квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 27 июля в городе Куйбышев Новосибирской области произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Квартал 11. Дым шел из квартиры на третьем этаже. В горящей квартире находился мужчина. Пожарные эвакуировали его, но он скончался по дороге в больницу. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Когда мужчину вынесли из квартиры, он уже был в тяжелом состоянии. Также при помощи спасательных устройств пожарные спасли из соседних квартир четырех человек, в том числе одного ребенка, еще семь жильцов выбежали на улицу сами. В квартире, где начался пожар, огнем повреждены домашние вещи и мебель, уточнили в ведомстве.

Точную причину трагедии установят дознаватели ГУ МЧС по Новосибирской области и следователи.

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