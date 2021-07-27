Под Новосибирском ищут 66-летнего пенсионера с бородой

В Новосибирске ищут пенсионера. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске ищут 66-летнего пенсионера Владимира Александровича Детиненко из села Лебедевка Искитимского района. Он третью неделю не выходит на связь.

— Мужчина ранее пропадал. Родные и близкие очень волнуются за него. Он ведет свободный образ жизни. По ряду причин родные волнуются о его физическом и моральном состоянии. Поэтому они подали заявление в полицию о розыске и к нам заявку на поиск. Он может находится в любом районе Новосибирска и Новосибирской области, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Известно, что мужчине также требуется медицинская помощь.

Мужчина может находиться в любом районе региона. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Особые приметы: мужчина носит бороду. Рост пропавшего 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткая стрижка.

В день исчезновения на пенсионере была черная куртка, черна футболка, серые штаны с черными заплатками и черный берет.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

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