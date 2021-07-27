Погода в Новосибирске на 27 июля 2021 года: в город придут ливни и гроза

В Новосибирск вернулись дожди.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 27 июля 2021 года будет прохладной. В город придут ливни и гроза. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер будет западным 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит +17, +19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов, по области до +24 градусов. Во второй половине дня ожидаются грозы и дожди, а также усиление ветра до 25 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске с утра будет +14 градусов, днем +20 градусов, вечером +18 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +12 градусов.
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