В Новосибирске жительницы Затулинки заявили о преследованиях странного мужчины

Сибирячки заявили о том, что на Затулинке появился странный мужчина, который преследует их. Фото: «Типичная Затулинка»

В соцсетях сибирячки заявили о том, что на Затулинке появился странный мужчина, который преследует их и даже пытается напасть. Женщины просят местных жительниц быть осторожнее.

— Вчера с Фламинго и до Зорге 229 меня преследовал нерусский мужчина, 35-40 лет на вид. Говорил «Мы лучшие солдаты, надо думать о будущем» и еще что-то. Я забежала в подъезд, но он не остановился и гнался за мной по лестнице. К счастью, догнать не смог. Очень прошу будьте внимательны. Ходит здесь этот мужчина часто, уже не раз его видела, — написала одна из сибирячек в паблике Вконтакте «Типичная Затулинка».

В комментариях под постом откликнулись еще несколько сибирячек, рассказавших о том, что их тоже преследовал этот мужчина. Тем временем, в этой истории уже разбирается полиция.

— Такое заявление от девушки действительно поступало в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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