Новосибирские школьники продолжат учиться в одном классе

В Новосибирской области часть коронавирусных ограничений продолжит действовать в школах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новом учебном году в Новосибирской области часть коронавирусных ограничений продолжит действовать в школах. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 26 июля.
— Все те режимные моменты, связанные с коронавирусом будут распространяться и на этот учебный год. В частности — сохранится практика закрепления за каждым классом отдельного кабинета и запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами. Кроме того, работникам пищеблоков будет необходимо использовать средства защиты, — пояснил Александр Щербатов.
Напомним, ограничения, связанные с коронавирусом, в Новосибирской области будут продлены с 1 сентября. Однако, как сообщал губернатор региона, вводить новые запреты не планируется. По данным оперштаба, на утро 26 июля в Новосибирской области выявлено 209 новых случаев коронавируса. Всего в регионе было зарегистрировано 51 708 случаев заболевания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер