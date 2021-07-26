Новосибирские школьники продолжат учиться в одном классе

В Новосибирской области часть коронавирусных ограничений продолжит действовать в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом учебном году в Новосибирской области часть коронавирусных ограничений продолжит действовать в школах. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 26 июля.

— Все те режимные моменты, связанные с коронавирусом будут распространяться и на этот учебный год. В частности — сохранится практика закрепления за каждым классом отдельного кабинета и запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами. Кроме того, работникам пищеблоков будет необходимо использовать средства защиты, — пояснил Александр Щербатов.

Напомним, ограничения, связанные с коронавирусом, в Новосибирской области будут продлены с 1 сентября. Однако, как сообщал губернатор региона, вводить новые запреты не планируется. По данным оперштаба, на утро 26 июля в Новосибирской области выявлено 209 новых случаев коронавируса. Всего в регионе было зарегистрировано 51 708 случаев заболевания.

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