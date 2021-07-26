В Новосибирске подросток на мопеде врезался в иномарку и перевернулся

В Новосибирске подросток на мопеде врезался в иномарку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске подросток на мопеде врезался в иномарку. ДТП произошло днем 26 июля.

— Сегодня, около трех часов дня, 13-летний подросток на мопеде «Ракер 125» ехал по улице Твардовского со стороны улица Приграничная в сторону улицы Ученическая. Напротив дома №4 по улице Твардовского он обогнал поворачивающий во двор Nissan, за рулем которого был 35-летний водитель, столкнулся с ним и опрокинулся, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Подростка с переломом левой руки и ссадинами доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося выясняются.

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