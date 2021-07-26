В Новосибирске от коронавируса умерла 33-летняя женщина

В Новосибирске от коронавируса умерли 9 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 26 июля, стало известно о том, что за последние сутки коронавирус унес жизни 9 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это двое мужчин в возрасте 63 лет, а также мужчины 66 лет, 77 лет и женщины в возрасте 33 лет, 67 лет, 78 лет, 79 лет, 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 287 человек, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 387 человек, их них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 53 пациента.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 209 человек, выздоровели 44 пациента.

За время пандемии ковидом переболели 51708 человек, в том числе 3737 детей, выздоровели 44149 пациентов выздоровели.

В Новосибирск впервые привезли 12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» — это четвертая вакцина, разработанная в России для борьбы с ковидом. Легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки.

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