Под Новосибирском 36-летний водитель Honda Torneo врезался в дерево и погиб

Сибиряк погиб, врезавшись на машине в дерево. Фото: ГИБДД по НСО

В понедельник, 26 июля, в Мошковском районе погиб 36-летний водитель Honda Torneo. Он ехал автодороге «Ташара — Обской» со стороны села Ташара. На 2 километре мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Ранее мужчина был лишен права садиться за руль. Он был привлечен по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — уточнили в ведомстве.

В обстоятельствах гибели сибиряка разбираются полицейские.

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