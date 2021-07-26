Погода в Новосибирске на 26 июля 2021 года: аномальная жара и грозы

Погода будет жаркой и дождливой Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирск идут летние грозы, при этом аномальная жара продолжает накрывать город. В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили дневной прогноз.

— Днем +27...+29 градусов, ночью +17...+19 градусов. Днем переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. В дневное время местами кратковременный дождь, грозы. Ветер Южный, местами порывы до 14 м/с, — уверены метеорологи Новосибирского гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» обещает непрерывные дожди без гроз в Новосибирске. Днем +25...+27 градусов, ночью +14...+17 градусов.

В МЧС напоминают — в области сохраняется аномально жаркая погода, в отдельных районах высокая пожароопасность.

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