«Оттащили на обочину и уехали»: дочь сбитого в пробке пенсионера ищет свидетелей в Новосибирске

Очевидцы не стали вызывать скорую помощь. Фото: Юлия Пыхалова // предоставлено героями публикации

Пенсионер решил перейти дорогу в пробке вне пешеходного перехода, пока машины стоят. Внезапно между рядов в него влетел мотоциклист и сбил с ног.

— Папа не смог подняться, водители оттащили его на обочину, бросили на траве и поехали дальше. Наверное решили, что он пьяный. Больше 20 минут он был без сознания, потом очнулся и позвонил мне. Так и лежал, пока не приехала, — рассказала «КП-Новосибирск» сибирячка Алена.

Сибирячка приехала и вызвала «скорую». У пенсионера было сломано колено и локоть, он сильно ударился головой. Мужчина больше 10 дней пор находится в больнице и может провести там еще месяцы.

ДТП произошло 16 июля возле БЦ «Рим» на улице Добролюбова. Дочка ищет свидетелей с видеорегистраторами в соцсетях — мотоциклист мог ехать по встречке.

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