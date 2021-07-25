Новосибирец Владимир Морозов в составе мужской сборной России по плаванию прошел в финал Олимпиады в эстафете

Новосибирец Владимир Морозов в составе сборной России прошел в финал Олимпиады. Фото: v1adm

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио состоялся предварительный заплыв в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем среди мужчин. Сборную России представили Владислав Гринев, Андрей Минаков, Александр Щеголев и новосибирец Владимир Морозов.

По итогам состязания наша команда показала восьмой результат и прошла в финал соревнований, где сможет претендовать на золото. Эстафету сборная Россия преодолела за 3 минуты 13.13 секунд.

Лучший результат продемонстрировала команда Италии — 3.10,29, на второй позиции оказалась команда из США с результатом 3.11,33 и третьем месте — австралийцы с результатом 3.11,89.

Финал состоится 26 июля.

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