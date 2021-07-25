82-летний пенсионер с потерей памяти пропал в Новосибирске

Мужчина страдает потерей памяти. Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
Новосибирцы ищут 82-летнего Альберта Николаевича Мамонтова в Лесополосе Ленинского района. Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области объявил сбор на поиск на улице Полтавская,27.
Альберт Мамонтов ушел из дома вчера, родственники потеряли с ним связь. Мужчина ростом в 163 см, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами.
Пенсионер был одет в белую кофту, серую майку, темно-серые спортивные штаны, черные шлепанцы, серую кепку. Мужчина нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти.
По данным сайта ФК «Сибирь», девять лет назад пенсионер был футбольным болельщиком. Альберт Николаевич Мамонтов значится в списках участников выезда команды в Красноярск в 2011 году.
Волонтеры просят очевидцев сообщить информацию по телефону 112 или 8 (800) 700 54 52.
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