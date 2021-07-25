«Чуть не сбил толпу пешеходов»: новосибирец помог поймать пьяного водителя в Краснообске

Очевидец позвонил в полицию и преследовал пьяного водителя Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец сдал полиции пьяного водителя, который чуть не сбил пешеходов. Инцидент случился вечером 24 июля в поселке Краснообск.

— «Заезжая в Краснообск, я увидел «Тойоту Виста», которая виляла по дороге. Сразу понял что водитель пьян, так как автомобиль несколько раз выезжал на полосу встречного движения и чуть не сбил толпу на пешеходном переходе. Начал преследовать «Тойтоу», пытаясь остановить. Позвонил в полицию и передал информацию, — рассказал подписчик «АСТ-54».

На перекрестке улиц Звездная и Западная водитель «Тойоты Виста» устроил лобовое ДТП с внедорожником «Лэнд Ровер Дефендер» и кроссовером «Мерседес Бенц».

— ДТП обошлось без пострадавших. Сотрудники ДПС задержали водителя, тот отказался от прохождения медосвидетельствования. Составлен протокол по ст. 12.26 КоАП, продолжается проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пользователи соцсетей похвалили автора видео за бдительность:

— Профессионально гнался, теперь водители «Ленд Ровер» и «Мерседес» тебя благодарят, — написал комментатор.

— Побольше бы таких «дружинников»! — считает подписчик паблика.

Смотреть видеосюжет Новосибирец помог поймать пьяного водителя

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