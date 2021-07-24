«Не отвечает на телефон и не выходит в сеть»: в Новосибирске таинственно пропала 42-летняя женщина

В Новосибирске ищут 42-летнюю Людмилу Евгеньевну Харькову (Макарову). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 42-летнюю Людмилу Евгеньевну Харькову (Макарову). Женщина ушла из дома 8 июля — с этого момента ее местонахождение неизвестно. Куда сибирячка могла направиться, ее родные не знают, все это время она не выходит с ними на связь и не появляется в соцсетях.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Во что сибирячка была одета в день своего исчезновения, неизвестно.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Людмилы или просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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