На трассе под Новосибирском иномарка залетела под фуру: в больнице ребенок

В ДТП пострадал ребенок. Фото: "АСТ-54"

Вечером, 24 июля, на трассе в Новосибирской области иномарка залетела под фуру. Из-за ДТП на дороге возникла пробка в сторону Коченево.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал со стороны Коченево в сторону Новосибирска. В пути следования он столкнулся с грузовиком «Скания», который в момент ДТП поворачивал, — сообщили в областном МВД.

В аварии пострадала 11-летняя девочка — пассажирка легкового автомобиля. Ее доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Последствия случившегося засняли на видео очевидцы: на кадрах видно, что легковой автомобиль практически подмяло под кузов фуры. Машина получила серьезные повреждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.