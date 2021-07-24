Погода в Новосибирске на 24 июля 2021 года: будет пасмурно, но жарко

Погода в Новосибирске на 24 июля 2021 года порадует сибиряков теплом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 24 июля 2021 года порадует сибиряков теплом. Несмотря на то, что по прогнозам синоптиков в этот день ожидается облачность, температура воздуха поднимется высоко.

— В субботу, 24 июля, в Новосибирске будет пасмурно, однако осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет подниматься до +17…+19 градусов ночью, +29…+31 градусов днем, ветер будет дуть со средней скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков портала Яндекс.Погода, 24 июля в Новосибирске температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов. В целом на улице будет облачно с прояснениями.

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