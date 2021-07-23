Бенгальская тигрица из Новосибирского зоопарка отпраздновала свое 16-летие

Тигрица Зая из Новосибирского зоопарка отпраздновала свой 16 день рождения. Фото: В.Габов, В.Шпаков

Тигрица Зая из Новосибирского зоопарка отпраздновала свой 16 день рождения. Сибиряки поздравили полосатую красавицу с праздником в соцсетях.

— Зая — бенгальский тигр, родилась 22 июля 2005 года, и прибыла в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило из Московского зоопарка в 2006 году. В том же году в наш зоопарк прибыл бенгальский тигр Зао из Франции, — рассказали про тигрицу в официальной группе зоопарка Вконтакте. — Первые малыши у Зао и Заи появились в 2008 году, всего в Новосибирском зоопарке на свет появилось 13 бенгальских тигрят.

В Новосибирском зоопарке она живет с 2006 года. Фото: В.Габов, В.Шпаков

Свои теплые пожелания сибиряки оставили в комментариях под постом. Многие написали, что каждый раз останавливаются полюбоваться на Заю, когда бывают в зоопарке:

— С Днем рождения, Заинька! Живи долго и радуй нас своей королевской грацией и красотой!

— Красавица! Когда была в зоопарке долго любовалась на ее!

— С днем рождения Заиньку! И чтобы зубки у нее были большими и крепкими, — пишут люди.

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