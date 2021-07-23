Под Новосибирском на пляже умер мужчина.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Бердске на пляже «Дюны» умер мужчина. Инцидент произошел накануне, 22 июля. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.
— По факту гибели мужчины проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.
По предварительным данным, мужчина умер на глазах у очевидцев — ему стало плохо в воде. В СК добавили, что умерший был пожилым — 1935 года рождения. Что стало причиной смерти сибиряка, установит судмедэкспертиза.
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